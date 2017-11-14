За матеріалами СБУ засуджено організатора інформаторської мережі «ДНР»

За матеріалами Служби безпеки України Приморський районний суд Одеси засудив до чотирьох років і п’яти місяців позбавлення волі організатора інформаторської мережі терористичної організації «ДНР».

Наприкінці 2015 року співробітники спецслужби встановили, що четверо інформаторів за завданням кураторів із так званої «ДНР» збирали у різних містах України та передавали терористам дані про сили антитерористичної операції. Зловмисники, зокрема, повідомляли кураторам про позивні, радіочастоти, місця дислокації, кількість особового складу, озброєння і бронетехніки та позиції українських військових.

Оперативники СБ України затримали організатора мережі під час перетину лінії розмежування для отримання інформації від агентів.

Рішенням суду організатора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирок набрав законної сили.

За матеріалами прес-центру СБУ