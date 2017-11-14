У Львівській області, на трасі Київ-Чоп, вантажівка збила двох пішоходів
У Львівській області, на трасі Київ-Чоп, вантажівка збила двох пішоходів
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 01:20 на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік міста Дубляни.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ДАФ», 56-річний мешканець Закарпаття, скоїв наїзд на двох чоловіків, 21-річних мешканців Чернігівської області. З травмами різної важкості пішоходи були госпіталізовані.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області