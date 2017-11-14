У Львівській області, на трасі Київ-Чоп, вантажівка збила двох пішоходів

У Львівській області, на трасі Київ-Чоп, вантажівка збила двох пішоходів

05:00 14.11.2017
У Львівській області, на трасі Київ-Чоп, вантажівка збила двох пішоходів

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 01:20 на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік міста Дубляни.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ДАФ», 56-річний мешканець Закарпаття, скоїв наїзд на двох чоловіків, 21-річних мешканців Чернігівської області. З травмами різної важкості пішоходи були госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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