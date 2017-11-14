Буковинські поліцейські затримали буяна, який вимахував гранатою

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною 4 статті 296 (Хуліганство) і частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Порушника поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

По обіді до поліції надійшло повідомлення про сімейну сварку у селі Спаська Сторожинецького району. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала, що у 40-річного місцевого жителя виник конфлікт із сестрою. Будучи напідпитку, чоловік погрожував їй гранатою.

На місце події одразу виїхали представники вибухотехнічної служби обласного управління Нацполіції та спецпідрозділу «КОРД». Під час ведення переговорів із правопорушником, поліцейські затримали його. Гранату було знешкоджено на безпечній відстані від житлових будинків і людей.

На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області