Потужний конвертаційний центр ліквідувала СБУ на Миколаївщині

Служба безпеки України спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури викрила у Миколаївській області директора державного підприємства агропромислового комплексу, який організував конвертаційний центр.

Керівник агропідприємства укладав договори з комерційними фірмами, оформленими на його родичів, щодо оброблення земель державної власності. Вартість цих робіт була значно завищена. Крім того посадовець незаконно надавав у користування земельні ділянки без оформлення договорів.

Для переведення незаконно отриманих коштів у готівку зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад двадцять фіктивних підприємств та відкрили рахунки у декількох банках Миколаєва.

Учасники конвертцентру також зареєстрували комерційну структуру на території однієї з балтійських країн, через яку намагалися вивести кошти за кордон.

Обіг конвертаційного центру у квітні-листопаді 2017 року становив близько 50 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання членів протиправної оборудки оперативники СБУ виявили та вилучили понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книги, «чорну» бухгалтерію, документацію та печатки фіктивних фірм, електронну документацію, що підтверджує протиправну діяльність. У помешканні керівника агропідприємства вилучено документи та печатки іноземної комерційної структури.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ