На Київщині ревнивцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на вбивство

Установлено, що 51-річний чоловік, на грунті ревнощів, вирішив позбавити життя свою 48-річну колишню дружину та її 54-річного співмешканця, взявши із собою рушницю, він прийшов до будинку своєї колишньої під приводом повернення її речей.

Так, зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов на подвір’я, та, побачивши нового чоловіка своєї жінки здійснив два прицільні постріли у нього, однак потерпілий сховався за колону ганку.

Рятуючись від нападника, чоловік забіг у будинок та зачинився із середини, однак злочинець почав стріляти по вікнах, пошкодивши при цьому вікно та побутову техніку і меблі, які знаходились у кімнаті.

Надалі, зловмисник, через відчинене вікно на протилежній стороні будинку, проник всередину, побачивши на кухні співмешканця, нападник навів на нього рушницю з метою здійснення пострілу.

Однак потерпілий вхопив руками дуло рушниці та відвів його вбік, у цей момент нападник здійснив постріл, яким пошкоджено кухонну електродуховку. Між чоловіками виникла боротьба, у ході якої потерпілий вихопив рушницю та затримав злочинця.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) КК України.

Крім цього, органом досудового розслідування по зброї призначатимуться необхідні експертизи, на яку, до речі, передбачених законом дозволів чоловік не отримував.

Білоцерківською місцевою прокуратурою підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області