У Запоріжжі жителя Криму засуджено за вбивство у пункті обігріву

Завдяки принциповій позиції прокурорів Запорізької місцевої прокуратури №1 вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя мешканця АРК визнано винними у вчинені умисного вбивства сорока дворічного чоловіка у пункті обігріву.

Так, під час здійснення першочергових дій встановлено, що злочинець у 19.02.2017 приблизно о третій годині ночі, знаходячись в брезентовій палатці пункту обігріву, встановленому Державною службою України з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області, біля храму за адресою вул. Поштова буд. 139 у м. Запоріжжя, ззаду накинув чоловікові на шию мотузку для білизни та задушив свою жертву.

Завдяки злагодженій роботі процесуальних прокурорів та співробітників поліції в стислі строки вину раніше неодноразово судимого мешканця АРК доведено та кримінальне провадження скеровано до суду для розгляду суті.

Під час судового розгляду справи обвинувачений свою вину визнав частково, але завдяки правильно обраній тактиці, стороною державного обвинувачення повністю спростовано його версію та доведено провину.

Суд погодився з позицією прокурора щодо доведеності вини та за ч. 1 ст. 115 КК України призначив покарання у вигляді 9 років та 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області