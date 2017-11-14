У Вінницькій області ображена жінка вдарила чоловіка ножем

У Вінницькій області ображена жінка вдарила чоловіка ножем

11:00 14.11.2017
У Вінницькій області ображена жінка вдарила чоловіка ножем

Як розповів начальник Томашпільського відділення поліції Ярослав Марченко, з лікарні надійшло повідомлення, що до хірургічного відділення з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини госпіталізований 40-річний житель с. Високе.

Як з’ясувалося, ушкодження чоловік отримав за місцем проживання під час сварки зі своєю співмешканкою.

За словами 34-річної підозрюваної, її чоловік повернувся додому в стані алкогольного сп’яніння. На цьому ґрунті між ними виникла сварка. В той час, коли жінка різала хліб, чоловік почав її ображати. Образившись на нього, вона не втрималась та вдарила ножем у живіт.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За таке правопорушення жінці загрожує до 3-х років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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