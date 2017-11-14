У Черкасах самогубець стрибнув з "мосту кохання", поліція шукає свідків

Правоохоронці просять свідків події та чоловіка, який намагався попередити самогубство, звернутися до слідчих Черкаського відділу поліції для з’ясування всіх обставин події.

До чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який намагається стрибнути з мосту кохання в місцевому парку. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Потерпілим виявився 35-річний житель Черкас. Зупинити його намагався невідомий чоловік. Проведеною перевіркою встановлено, що померлий при житті неодноразово попереджав про наміри вчинити самогубство.

Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) з приміткою самогубство. Правоохоронці звертаються до чоловіка, який хотів попередити самогубство та свідків події звернутися до Черкаського відділу поліції для дачі показів.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області