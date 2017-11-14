Черкаська поліція розслідує криваву різанину в одному з гуртожитків

Черкаська поліція розслідує криваву різанину в одному з гуртожитків

11:40 14.11.2017
Черкаська поліція розслідує криваву різанину в одному з гуртожитків

До Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень 29-річному жителю Черкас в одному з гуртожитків міста.

  Як з’ясували правоохоронці, потерпілий став свідком бійки в гуртожитку. Він намагався розборонити чоловіків, але натомість від одного з них отримав удар в обличчя та непроникаюче ножове порання.  

Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився 35-річний місцевий житель.  Наразі з ним працюють слідчі, а потерпілого доставлено до лікарні, де йому надано медичну допомогу.

За даним фактом Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк до двохсот годин, або виправних робіт на строк до одного року.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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