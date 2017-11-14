Ранкова пиятика в одному з сіл на Буковині нічим добрим не закінчилась

Ранкова пиятика в одному з сіл на Буковині нічим добрим не закінчилась

12:02 14.11.2017
Ранкова пиятика в одному з сіл на Буковині нічим добрим не закінчилась

До поліції надійшло повідомлення про те, що до Путильської районної лікарні поступив 36-річний житель села Довгопілля з ножовим пораненням.

Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що під ранок заявник разом із своїм односельчанином розпивали спиртні напої.

У подальшому між ними виникла суперечка, в ході якої порушник схопив ножа та завдав потерпілому тілесне ушкодженння. Останнього було госпіталізовано до лікарні з діагнозом проникаюча рана живота.  

В ході проведення пошукових заходів поліцейським вдалося швидко затримати праворушника. Ним виявився 49-річний місцевий житель. Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжкого тілесного ушкодження та вбивство.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасовго тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчими призначено низку експертиз.Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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