На Львівщині пожежні винесли з палаючого будинку тіло його власника

На Львівщині пожежні винесли з палаючого будинку тіло його власника

12:20 14.11.2017
На Львівщині пожежні винесли з палаючого будинку тіло його власника

14 листопада о 03:53 до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про пожежу в м. Старий Самбір на вул. Виговського.

Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку. До місця пожежі негайно виїхало пожежно-рятувальне відділення м. Старий Самбір.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику із вікон будинку вибивався густий чорний дим. Не гаючи часу рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації пожежі.

У середині будівлі, під час розвідки пожежі, пожежники виявили тіло загиблого чоловіка та винесли на свіже повітря. Загиблим виявився власник будинку – чоловік 1931 року народження.

О 04:49 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 05:33 повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 80 кв.м., пошкоджено перекриття на площі 5 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Причини та обставини події наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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