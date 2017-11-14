На Львівщині легковий автомобіль серйозно травмував велосипедиста

На Львівщині легковий автомобіль серйозно травмував велосипедиста

20:30 14.11.2017
На Львівщині легковий автомобіль серйозно травмував велосипедиста

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля велосипедист потрапив у реанімацію.

У нього медики діагностували «закриту травму грудної клітки та живота, забій обох легень, двобічний пневмоторакс».

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:00 в селі Басівка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 38-річний мешканець Городоцького району, скоїв наїзд на велосипедиста, 54-річного жителя Пустомитівсього району.

Велосипедиста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита травма грудної клітки та живота, забій обох легень, двобічний пневмоторакс».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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