На Львівщині легковий автомобіль серйозно травмував велосипедиста

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля велосипедист потрапив у реанімацію.

У нього медики діагностували «закриту травму грудної клітки та живота, забій обох легень, двобічний пневмоторакс».

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:00 в селі Басівка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 38-річний мешканець Городоцького району, скоїв наїзд на велосипедиста, 54-річного жителя Пустомитівсього району.

Велосипедиста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита травма грудної клітки та живота, забій обох легень, двобічний пневмоторакс».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області