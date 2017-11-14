На Львівщині легковий автомобіль серйозно травмував велосипедиста
На Львівщині легковий автомобіль серйозно травмував велосипедиста
На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля велосипедист потрапив у реанімацію.
У нього медики діагностували «закриту травму грудної клітки та живота, забій обох легень, двобічний пневмоторакс».
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:00 в селі Басівка, Пустомитівського району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Поло», 38-річний мешканець Городоцького району, скоїв наїзд на велосипедиста, 54-річного жителя Пустомитівсього району.
Велосипедиста госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита травма грудної клітки та живота, забій обох легень, двобічний пневмоторакс».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області