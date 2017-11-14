На Полтавщині старий "Жигуль" тяжко травмував молоду велосипедистку

35-річний водій автомобіля «ВАЗ 2105», рухаючись вулицею Полтавська у місті Карлівка скоїв зіткнення із 26-річною жінкою, що рухалася на велосипеді у зустрічному напрямку.

Подія сталалась напередодні, близько 23:20. Обидва учасники події – мешканці міста Карлівка.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Карлівського відділення поліції.



У результаті зіткнення жінка-велосипедист отримала численні забої тіла та ампутацію ноги, медики розцінюють стан її здоров’я як тяжкий.



Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за часиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

