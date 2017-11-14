На Львівщині засуджено шахраїв, які збирали гроші у людей не неіснуюче житло

За участі прокуратури області, Галицьким районним судом м.Львова завершено розгляд справи стосовно організаторів злочинного угрупування, члени якого, користуючись довірою громадян, вводили їх в оману та укладали договори про пайову участь на будівництво житлового будинку у Львові.

Отримавши кошти на пайові внески за квартири, шахраї не оприбутковували їх в касі, а привласнювали та використовували на власні потреби.

Крім цього, вказані особи, зловживаючи службовим становищем, підробляли документи, ухилялись від сплати податків та легалізовували кошти, одержані злочинним шляхом.

Всього, у період з травня 2004 по квітень 2006 року, зловмисники заволоділи чужими коштами на загальну суму 10 млн грн.

Завдяки принциповості державного обвинувача, Галицький районний суд м.Львова виніс одному із чоловіків вирок – 13, а іншому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна та відшкодуванням завданої потерпілим матеріальної школи у повному обсягу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області