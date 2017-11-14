На Вінниччині суд обрав запобіжний захід розповсюджувачу дитячого порно

Вінницьким міським судом задоволено клопотання прокуратури Вінницької області про обрання 36-річному вінничанину, який, перебуваючи за місцем свого проживання, в період з жовтня 2015 по січень 2017 років, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, через спеціальне програмне забезпечення, завантажив на свій ноутбук та розповсюдив понад 1000 разів відеофайли з ознаками дитячої порнографії, запобіжного заходу у виді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 134 тис гривень.

Рішенню суду передувало повідомлення про підозру чоловікові за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.



Ч. 4 ст. 301 КК України - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області