За жорстоке зґвалтування дівчини судитимуть жителя Одеси

За жорстоке зґвалтування дівчини судитимуть жителя Одеси

14:00 14.11.2017
За жорстоке зґвалтування дівчини судитимуть жителя Одеси

Одеська місцева прокуратура №4 (Суворовський район) направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України.

За даними слідства, 32-річний одесит у серпні поточного року наздогнав 19-річну дівчину, яка йшла додому по проспекту Добровольського, та напав на неї. Щоб припинити опір, він побив жертву, а потім зґвалтував.

На теперішній час підозрюваний за клопотанням прокуратури перебуває під вартою.

Слід зазначити, що раніше цей чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та недоторканності та за розбій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Суворовського відділу поліції.

За скоєння злочину (ч. 2 ст. 152 КК України) передбачена відповідальність у вигляді десяти років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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