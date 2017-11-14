У Полтаві двох нелюдів судитимуть за безжальне вбивство підприємців

Прокуратура Полтавщини за результатами аналізу зібраних слідчими поліції доказів затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства у 2016 році 2 полтавських підприємців.

Як повідомила заступник начальника управління прокуратури області Наталія Лець, на чоловіка та жінку був вчинений заздалегідь спланований розбійний напад, мета якого – заволодіння грошима та автомобілем престижної марки.

«Під час розбою один зі спільників з пістолета вбив потерпілих, після чого обвинувачені закопали тіла у лісопосадці неподалік села Гутирівка Полтавського району. Потім зловмисники привласнили 3 тисячі доларів, золоті прикраси орієнтовною вартістю майже на 19 тисяч гривень та автомобіль Volkswagen Touareg», - розповіла прокурор.

Обоє обвинувачених – чоловіки 37 та 34 років, жителі Полтавської області, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за корисливі злочини.

Одному зі спільників інкриміноване вчинення злочинів за п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство 2 осіб з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що завдало великої матеріальної шкоди), ч. 1 ст. 263 (придбання, зберігання, носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.

Іншому – за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що завдало великої матеріальної шкоди), ч. 1 ст. 396 (заздалегідь не обіцяне приховування особливо тяжкого злочину) КК України.

Обвинувальний акт по суті розглядатиме Полтавський районний суд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області