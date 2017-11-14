У Мелітополі поліцейські затримали жінку за торгівлю психотропами

Співробітники Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримали жінку, яка намагалася збути метадон за допомогою так званих «закладок».

Під час несення служби співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції виявили місцеву мешканку з 4 згортками порошкоподібної речовини білого кольору (наркотичний засіб «метадон»).

Також в мобільному телефоні громадянки правоохоронці виявили повідомлення із вказівками шести адрес, за якими жінка вже зробила “закладки” наркотичного засобу. Вжитими заходами, поліцейські розшукали та вилучили згортки.

Вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307 (замах на незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. На 47-річну раніше не засуджену жінку очікує покарання - до десяти років позбавлення волі.

За рішенням Мелітопольського місцевого суду підозрювану заарештовано.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області