На Полтавщині автомобіль на переході збив маленького школяра

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Fiat Doblo» під час руху по вулиці у місті Лубни близько 11:30 скоїв наїзд на 10-річного хлопця, що переходив проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

Каретою швидкої неповнолітнього доставили до лікарні. Медики обстежують дитину.

Відомості про подію зареєстровані у Лубенському відділі поліції в установленому порядку, правоохоронці встановлюють обставини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області