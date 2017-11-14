На Полтавщині автомобіль на переході збив маленького школяра

На Полтавщині автомобіль на переході збив маленького школяра

14:20 14.11.2017
На Полтавщині автомобіль на переході збив маленького школяра

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Fiat Doblo» під час руху по вулиці у місті Лубни близько 11:30 скоїв наїзд на 10-річного хлопця, що переходив проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

Каретою швидкої неповнолітнього доставили до лікарні. Медики обстежують дитину.

Відомості про подію зареєстровані у Лубенському відділі поліції в установленому порядку, правоохоронці встановлюють обставини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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