На Вінниччині чоловіка, який ображав свою дружину, забили на смерть

Працівники Лівобережного відділення поліції затримали двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 45-річному вінничанину.

Потерпілий неодноразово бив свою дружину, тож нетверезі зловмисники у такий спосіб намагались його «перевиховати».

З міської клінічної лікарні до поліції надійшло повідомлення про смерть 45-річного чоловіка, якого декілька днів тому госпіталізували до медичного закладу. За висновками судово-медичної експертизи смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Як розповів керівник Лівобережного відділення поліції Роман Андрущак, в ході спілкування з дружиною загиблого поліцейські встановили, що напередодні смерті чоловіка побили знайомі. За допомогою медиків подружжя звернулось лише після того, як чоловік почав втрачати свідомість.

Як з’ясувалось, чоловік неодноразово бив свою дружину. Того дня жінка пожалілась двом своїм знайомим, з якими потерпілий у власному будинку вживав спиртне. Чоловіки вирішили захистити її та, посварившись з господарем, побили потерпілого.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили учасників застілля та затримали їх. Ними виявились: не судимий 39-річний вінничанин та 36-річний житель Тиврова, який перебував у розшуку за вчинення майнових злочинів.

Зараз вирішується питання про обрання правопорушникам міри запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Ведуться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області