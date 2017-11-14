У Маріуполі патрульні поліції врятували двох подружок від самогубства
У Маріуполі патрульні поліції врятували двох подружок від самогубства
Патрульні отримали виклик від нажаханих громадян – жінці надійшло дивне смс-повідомлення від її онуки. Дівчинка написала, що вона та її подружка перебувають у якійсь багатоповерхівці й описала місцевість. Після цього дівчата на зв’язок не виходили.
Патрульні одразу здогадались, про який саме будинок йдеться у повідомленні й терміново рушили на пошуки 15-річних дітей.
На 14 поверсі занедбаного пустого будинку у суцільній темряві поліцейські розгледіли двох дівчаток. Діти сиділи на підлозі. Правоохоронці обережно спробували поспілкуватись із ними, але підлітки виглядали знесилено.
На місце терміново викликали швидку. Патрульні потихеньку вивели дівчат на вулицю. Щоб подружки остаточно не знепритомніли, патрульні поліцейські постійно говорили з ними.
Одна з дівчаток спромоглась пояснити, що вони з подругою проковтнули чималу кількість лікарських препаратів: вона 10, а подруга - 30 заспокійливих пігулок.
На вулиці вже чекала швидка та батьки врятованих дітей. Зараз одна з дівчат перебуває у реанімації.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України