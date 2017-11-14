У Маріуполі патрульні поліції врятували двох подружок від самогубства

Патрульні отримали виклик від нажаханих громадян – жінці надійшло дивне смс-повідомлення від її онуки. Дівчинка написала, що вона та її подружка перебувають у якійсь багатоповерхівці й описала місцевість. Після цього дівчата на зв’язок не виходили.

Патрульні одразу здогадались, про який саме будинок йдеться у повідомленні й терміново рушили на пошуки 15-річних дітей.