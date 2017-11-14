В Одесі дебошир звіряче побив працівницю супермаркету на ії робочому місці

Перебуваючи в приміщенні одного з супермаркетів Київського району, 42-річний місцевий житель, використовуючи малозначний привід, став висловлюватися нецензурними словами на адресу працівників магазину.

На зауваження присутніх чоловік не реагував. Потім зловмисник підійшов до співробітниці супермаркету і, грубо порушуючи громадський порядок, вдарив жінку кулаком по обличчю. Постраждала, втративши рівновагу, впала. В результаті одеситку госпіталізували з діагнозом: перелом тім'яної і потиличної кісток, забій головного мозку.

Потерпіла звернулася до поліції. Згідно з висновками експертизи, діями зловмисника, їй заподіяні тяжкі тілесні ушкодження.

«Слідством Таїровського відділення поліції місцевому жителю повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), - розповідає начальник Київського відділу поліції Олександр Лазар. - Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років».

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області