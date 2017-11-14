В Одесі небайдужі люди затримали жорстокого вуличного грабіжника

Подія сталася в житловому масиві Таїрова в нічний час. Місцевий житель йшов в сторону вул. Ак.Вільямса.

Зловмисник помітив чоловіка та попрямував слідом за ним. Правопорушник ударив свою жертву по голові, а коли потерпілий впав на землю почав завдавати йому ще удари в область голови.

Після чого зловмисник вирвав з рук потерпілого сумку з мобільними телефонами та намагався втекти з місця події. Однак, невідомий був помічений небайдужим громадянином, за допомогою якого поліцейські затримали грабіжника.

Правопорушника доставили в поліцію. Ним виявився 21-річний житель Татарбунарського району.

«Слідством Таїровського відділення поліції затриманому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник Київського відділу поліції Олександр Лазар. - Підозрюваного заарештовано, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років».

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області