У Запоріжжі затримано іноземця-нелегала, який з ножем грабував жінок

За допомогою до поліцейських звернулась 23-річна громадянка Нігерії, яку пограбував таксист. Водій автомобіля «Део Ланос» під загрозою застосування ножа заволодів її мобільним телефоном та грошима.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний громадянин Марокко, який з 2013 року перебуває на території України незаконно.

Працівники поліції встановили причетність підозрюваного до ще одного аналогічного злочину. На початку листопада зловмисник також пограбував жінку під загрозою застосування ножа.

Під час обшуку за місцем тимчасового проживання фігуранта та в автомобілі поліцейські вилучили викрадене майно і ніж.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті – від трьох до семи років позбавлення волі. На даний час фігуранта перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Окрім того, за порушення правил перебування зловмисникові загрожує відповідальність за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області