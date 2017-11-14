У Запоріжжі затримано іноземця-нелегала, який з ножем грабував жінок

У Запоріжжі затримано іноземця-нелегала, який з ножем грабував жінок

16:00 14.11.2017
У Запоріжжі затримано іноземця-нелегала, який з ножем грабував жінок

За допомогою до поліцейських звернулась 23-річна громадянка Нігерії, яку пограбував таксист. Водій автомобіля «Део Ланос» під загрозою застосування ножа заволодів її мобільним телефоном та грошима.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний громадянин Марокко, який з 2013 року перебуває на території України незаконно.

Працівники поліції встановили причетність підозрюваного до ще одного аналогічного злочину. На початку листопада зловмисник також пограбував жінку під загрозою застосування ножа.

Під час обшуку за місцем тимчасового проживання фігуранта та в автомобілі поліцейські вилучили викрадене майно і ніж.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті – від трьох до семи років позбавлення волі. На даний час фігуранта перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Окрім того, за порушення правил перебування зловмисникові загрожує відповідальність за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Борис Захаров
Керівник адвокаційного центру УГСПЛ
Боротьба з корупцією і знецінення України
09.11.2017
Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви можливий розрив Україною дипломатичних відносин з Росією?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.