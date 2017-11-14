У Києві чоловік вступився за матір та вдарив ножем брата

Поліцейські отримали повідомлення від лікарів про госпіталізацію із гуртожитку у Солом’янського району столиці 34-річного чоловіка із ножовим пораненням живота. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління.

У помешканні перебували брат і матір потерпілого. Вони розповіли, що потерпілий накинувся на матір із кулаками. Захищаючи її, брат вдарив ножем кривдника, а коли зрозумів, що накоїв – викликав «швидку».

Правоохоронці оглянули помешкання та прилеглу територію і опитали жителів будинку. На місці вилучили одяг зі слідами речовини бурого кольору та кухонний ніж. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Киянину може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві