СБУ затримала російського "іхтамнєта", який прямував до так званої "ЛНР"

Співробітники СБУ затримали у Новоайдарському районі Луганської області громадянина РФ, який незаконно перетнув державний кордон та прямував на підконтрольну бойовикам територію для ремонту військової техніки терористів.

Затриманий мешканець Воронезької області (РФ) розповів слідству, що побачив на автобусній зупинці російського міста Розсош об’яву про набір добровольців для участі у бойових діях на боці терористичної організації «ЛНР». На «роботу» брали механіків та обіцяли високу заробітну плату.

Росіянина, який тривалий час ніде не працював, зацікавила така пропозиція і він прибув до Ростовської області (РФ). Там він отримав від координатора бойовиків інструкції щодо подальших дій на території України. Найманцю також допомогли незаконно перетнути кордон, провівши його на українську територію в обхід встановлених пунктів пропуску.

Після проведення слідчо-оперативних дій, громадянина РФ було повернуто на територію Росії.

За матеріалами прес-центру СБУ