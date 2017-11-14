На Сумщині судитимуть комбайнера, через якого загинула людина

На Сумщині судитимуть комбайнера, через якого загинула людина

17:00 14.11.2017
На Сумщині судитимуть комбайнера, через якого загинула людина

Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного співробітника сільськогосподарського підприємства, через порушення правил безпеки якого загинув 39-річний чоловік.

Трагедія сталась наприкінці 2015 року. Тоді обвинувачений, перебуваючи за кермом зернозбирального комбайну, планував під’їхати до жатки, яка знаходилась на певній відстані, для її під’єднання. Для виконання певних підготовчих робіт обвинувачений зупинив комбайн, однак у порушення правил охорони праці не вимкнув двигун.

У цей час потерпілий намагався пройти між комбайном і жаткою, а водій нахилився у кабіні для пошуку необхідного обладнання та випадково правим плечем ввімкнув важіль керування гідросистеми ходу комбайну, і той рушив вперед. Від отриманих травм чоловік помер.

Як зазначив прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Сергій Бондаренко, дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) КК України.

Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

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