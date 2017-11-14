На Полтавщині рецидивіста та його подругу підозрюють у збуті психотропів

Раніше судимий житель м. Гадяч, 1982 року народження, в підвалі одного з будинків організував виготовлення метамфетаміну, який у подальшому продавав наркозалежним особам.

Допомагала реалізовувати психотропну речовину 27-річна співмешканка чоловіка.

За інформацією прокурора відділу прокуратури області Ярослава Толмачева, під час обшуків працівники прокуратури та поліції у підвалі та квартирі виявили та вилучили шприци, саморобний пристрій для куріння наркотиків та 8 згортків речовини рослинного походження, схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

Обоє осіб затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у чиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб). Окрім цього, чоловік підозрюється ще за ч. 1 ст. 317 (організація та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин) КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області