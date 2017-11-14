На Херсонщині поліція затримала рецидивіста за зухвале пограбування жінки

На Херсонщині поліція затримала рецидивіста за зухвале пограбування жінки

20:00 14.11.2017
На Херсонщині поліція затримала рецидивіста за зухвале пограбування жінки

Жертвою розбійного нападу стала 46-річна жителька міста Берислава. Вона розповіла поліцейським, що ввечері біля магазину невідомий чоловік приставив до її шиї ніж та наказав йти з ним.

Зловмисник привів жертву до себе додому, де забрав у неї сережки та мобільний телефон. Після чого пішов геть.

Жінка описала прикмети нападника. Працівники Бериславського відділу поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та за кілька годин встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Чоловік відбував покарання за розбій та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Поліцейські встановили, що підозрюваний на залізничній станції у місті Таврійськ сів у потяг на направився у Херсон. В обласному центрі раніше судимого "зустріли" оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції.

Зловмисник розповів, що телефон та сережки заявниці продав таксисту, а сам планував переїхати жити в Одесу. Наразі чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій" (карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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