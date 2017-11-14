Під час ДТП на Львівщині перекинувся легковик, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:10 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород поблизу села Розлуч у Турківському районі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат Б3», 63-річний житель міста Турка, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди пасажир автомобіля, 57-річний мешканець Турки, отримав тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області