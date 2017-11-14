На Львівщині дідусь-безхатченко потрапив під колеса іномарки

На Львівщині дідусь-безхатченко потрапив під колеса іномарки

22:00 14.11.2017
На Львівщині дідусь-безхатченко потрапив під колеса іномарки

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Грушевського у місті Дрогобич.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Трафік», скоїв наїзд на пішохода, 67-річного чоловіка без постійного місця проживання, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього «закритий перелом лівої гомілки та закритий перелом лівої кінцівки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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