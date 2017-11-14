На Львівщині дідусь-безхатченко потрапив під колеса іномарки
На Львівщині дідусь-безхатченко потрапив під колеса іномарки
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Грушевського у місті Дрогобич.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Трафік», скоїв наїзд на пішохода, 67-річного чоловіка без постійного місця проживання, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього «закритий перелом лівої гомілки та закритий перелом лівої кінцівки».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області