На Рівненщині засудженого ще раз засуджено, тепер за вбивство співкамерника

Засудженого із смертельними тілесними ушкодженнями виявили працівники Катеринівської виправної колонії 14 листопада минулоріч.

Поліцейські в ході досудового розслідування зібрали достатньо доказів для доведення вини зловмисника, якому суд призначив десять років ув’язнення.



48-річний неодноразово раніше судимий мешканець села Глушиця Сарненського району з вересня 2009 року відбував покарання у Катеринівській виправній колонії за скоєння вбивства. Утім, із визначених судом дванадцяти, відсидів лише сім. Із явними тілесними ушкодженнями його непритомного знайшли на прогулянковому дворику установи близько 23 години 14 листопада торік. Лікар, попри надану необхідну медичну допомогу, констатував смерть засудженого.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Сарненського відділу та Головного управління поліції, а також спеціалісти Рівненського НДЕКЦ. Під час поверхневого огляду тіла у загиблого виявили численні травми по всьому тілу.

За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що життя чоловіка позбавив 42-річний засуджений, житель Івано-Франківської області. У результаті конфлікту, який виник через заборговані гроші та непристойні звинувачення на його адресу, він наніс численні ушкодження співкамернику. За результатами судово-медичної експертизи смерть 48-річного потерпілого настала внаслідок важкої закритої тупої травми шиї.

Підозрюваний в умисному вбивстві відбував покарання за скоєння крадіжок із проникненням у приміщення. Крім того, чоловік майже десять разів перебував на лаві підсудних за вчинення майнових злочинів, за що загалом відсидів майже 22 роки.

На судовому засіданні обвинувачений не визнавав своєї вини та відмовився надавати покази, що розцінювалося судом як спосіб захисту від кримінальної відповідальності за особливо тяжкий злочин.

Утім, за результатами проведених слідчих дій і експертиз було зібрано достатньо доказів для доведення вини засудженого.

За скоєний злочин суд призначив жителю Івано-Франківської області покарання у виді позбавлення волі на дев’ять років та шість місяців. Крім того, до цього строку було додану невідбуту частину покарання, що в загальному становить десять років.

Утім, сторона обвинувачення на винесений вирок подала апеляцію. Тепер суд вищої інстанції виноситиме остаточний вердикт за вчинене вбивство.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області