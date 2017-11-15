В Ужгороді прокуратура вилучила партію у понад 1000 л. фальсифікованого коньяку

Прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Закарпатської області спільно з працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатської області встановлено факти виготовлення, зберігання та подальшого збуту підакцизної групи товарів на території міста Ужгорода.

З метою запобігання розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв – коньяку та горілки, у ході проведеного обшуку домоволодіння на території міста Ужгорода виявлено та вилучено партію фальсифікованого коньяку «Тиса», «Карпати», «Ужгород», «Закарпатській» з підробленими марками акцизного податку України, близько 600 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту, а також близько півсотні літрів готової для розливу у пляшки продукції коричневого кольору.

Крім того, у ході обшуку виявлено та вилучено устаткування для виготовлення вказаного фальсифікату, зокрема: лійки, спиртометр, станок для закупорювання кришок, сотні порожніх пляшок, пробки, близько 3 тисяч етикеток з написами коньяк «Тиса», «Карпати», «Ужгород», «Закарпатській», півтори тисячі марок акцизного податку України з явними ознаками підробки та інше.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів або інших підакцизних товарів), санкція якої передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 17000 грн. до 34000 грн. та позбавлення волі від трьох до семи років.

На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, після чого буде вирішено питання про здійснення повідомлення про підозру за вказаними статтями КК України особам, які займалися виготовленням та реалізацією вищевказаної «сурогатної» продукції на території міста Ужгорода та всієї області загалом.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області