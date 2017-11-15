Кримінальний дует розбійників та крадіїв засуджено на Волині

Кримінальний дует розбійників та крадіїв засуджено на Волині

03:00 15.11.2017
Кримінальний дует розбійників та крадіїв засуджено на Волині

За принципової позиції Ковельської місцевої прокуратури двоє раніше судимих ковельчан понесуть заслужене покарання за вчинення нових злочинів.

Не ставши на шлях виправлення після звільнення з місць позбавлення волі, 30-річний та 45-річний чоловіки промишляли крадіжками, а змовившись – вчинили розбій.

Молодший зловмисник увечері 15 січня 2015 року проник у будинок в селищі Луків Турійського району, звідки викрав ювелірних виробів на суму майже 49 тис. грн. Старший зі спритників 27 грудня 2015 року проник до будинку на вулиці Брюллова у Ковелі та викрав ювелірних виробів на понад 6 тис. грн.

Увечері ж 21 жовтня 2016 року обидва чоловіки, проникнувши до будинку у провулку Патріарха Мстислава у місті залізничників, напали на господиню помешкання.

Погрожуючи жінці пістолетом, зловмисники заволоділи 500 доларами США та виробами із золота на суму понад 33 тис. грн.

Суд визнав їх винними у крадіжках та розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187 КК України) та призначив їм покарання у виді  9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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