На Прикарпатті судом заарештовано членів озброєної банди

На Прикарпатті судом заарештовано членів озброєної банди

04:00 15.11.2017
На Прикарпатті судом заарештовано членів озброєної банди
Долинським відділом Калуської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом таємного викрадення чужого майна в особливо великих розмірах із квартири в м. Болехів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 («Крадіжка») Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено обшуки за місцем проживання 5-х фігурантів, під час яких виявлено майно, що було викрадене з будинку в м. Болехів, а також багато речей, які можуть бути об’єктами інших кримінальних правопорушень.  Крім того, під час обшуку оперативники знайшли також предмети, схожі на боєприпаси і наркотики.
На даний час вказаним особам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області
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