На Кіровоградщині лікаря-нарколога підозрюють у хабарництві

На Кіровоградщині лікаря-нарколога підозрюють у хабарництві

05:02 15.11.2017
На Кіровоградщині лікаря-нарколога підозрюють у хабарництві

Прокуратурою Кіровоградської області погоджено повідомлення про підозру лікарю-наркологу Голованівської центральної лікарні, викритого на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від працівників поліції.

Зокрема, вказана особа підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України, тобто у одержанні особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій, з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.  

Крім того, за клопотанням слідчого, погодженого процесуальним прокурором, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.  

Нагадаємо, лікаря-нарколога було затримано 8 листопада 2017 року на робочому місці з речовими доказами злочину оперативниками внутрішньої безпеки НПУ та поліції Кіровоградської області. Грошові кошти він вимагав від працівників місцевого відділу поліції за видачу медичних сертифікатів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області

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