У Маріуполі директора лікеро-горілчаного заводу підозрюють у привласненні коштів

Прокуратура Донецької області розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах), стосовно директора ТОВ «Маріупольський лікеро-горілчаний завод».

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2002 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецькій області було укладено договір оренди стосовно передачі у строкове платне користування цілісного майнового комплексу державного підприємства «Маріупольський лікеро-горілчаний завод» товариству з обмеженою відповідальністю з аналогічною назвою.

Згідно із договором орендар має право передавати окремі об’єкти орендованого майна в суборенду за умови, що за це будуть сплачуватися кошти до держбюджету.

Однак, як встановила прокуратура, у період з жовтня 2011 по червень 2017 року за передачу у суборенду підприємство повинно було сплатити до державного бюджету понад 2,6 млн грн, однак не сплатило, нотомість вказаними коштами заволодів директор.

Зараз посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та за клопотанням прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування, яке здійснюється слідчими прокуратури за оперативного супроводу працівників Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області