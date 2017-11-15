У Києві двох зловмисників засуджено за озброєний напад на жінок

Чоловіки під погрозою ножа вкрали у потерпілих мобільні телефони, сумки з особистими речами та каблучку.

Тепер наступні сім років вони проведуть за гратами.

Подія трапилася на вулиці Ольчижа Шевченківського району столиці. Двоє раніше судимих чоловіків помітили жінок, які розпивали алкоголь на вулиці. У цей час у них виникла ідея їх пограбувати. Зловмисники підійшли до незнайомок та погрожували ножами. У результаті чоловіки відібрали у потерпілих мобільні телефони, сумки з особистими речами та каблучку.



Після скоєння злочину вони з місця події втекли, а потерпілі звернулися до поліції. Завдяки оперативному реагуванню та наданому опису зовнішності нападників затримали.



Правоохоронці з’ясували, що співучасники злочину раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Один із затриманих раніше судимий за шахрайство та пограбування іноземець, інший – житель Київської області, судимий за крадіжку, пограбування та розбійний напад.



Вироком Шевченківського районного суду міста Києва зловмисників за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

Катерина Поліщук