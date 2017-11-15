У Дніпрі патрульні змогли повернути до життя чоловіка, що висів у зашморгу

Днями, близько 12-ї години дня, спецлінії 102 надійшло повідомлення про сімейну сварку.

Заявниця просила допомоги поліції. Патрульні прибули за вказаною нею адресою.

Жінка розповіла патрульним, що хоче, щоб її колишній співмешканець пішов від неї. Втім, той не полишав її будинок. Саме тому, вона звернулась до поліцейських аби ті вплинули на чоловіка. Проте за кілька хвилин, допомога патрульних знадобилася вже не заявниці, а її цивільному чоловікові.

Коли охоронці порядку зайшли до помешкання, вони виявили чоловіка повішеним. Жінка запевнила, що відтоді коли вона вийшла з будинку, минуло не більше 10 хвилин і чоловік був живий. Патрульні не барилися – дістали його з петлі й одразу стали проводити серцево-легеневу реанімацію та викликати швидку. За кілька хвилин самогубця знову почав дихати.

Лікарі відзначили, що дії патрульних були вчасні та професійні.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра