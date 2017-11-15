На Хмельниччині сутенерку судитимуть за 3-ма статтями кримінального кодексу

Нагадаємо, 18 серпня цього року слідчими слідчого управління у співпраці із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури було викрито та задокументовано злочинну діяльність підозрюваної.



Правоохоронці встановили, що жителька Хмельницького району протягом тривалого часу займалася сутенерством: знаходила жінок, які перебувають в уразливому стані, і втягувала їх в зайняття проституцією. Одну з них вона навіть продала для сексуальної експлуатації в інший регіон, за що отримала 10 тисяч гривень.



Наразі зловмисниця перебуває під домашнім арештом. До Хмельницького міськрайонного суду вже спрямовано кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 303 «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», ч. 2 ст. 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» та ч. 1 ст. 149 «Торгівля людьми». Жінці може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

