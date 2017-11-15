На Запоріжжі під час ДТП перекинувся позашляховик, є загиблі

На Запоріжжі під час ДТП перекинувся позашляховик, є загиблі

09:40 15.11.2017
На Запоріжжі під час ДТП перекинувся позашляховик, є загиблі

На 487 км. автодороги «Одеса-Мелітополь- Новоазовськ», між смт. Приазовське та селом Володимирівка, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Встановлено, що 43-річний водій автомобіля «Toyota Land Cruiser» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

Потерпілий був доставлений до лікарні в смт Приазовське. Але врятувати життя чоловіку не вдалось – від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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