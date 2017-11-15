На Київщині чоловік віз із зони ЧАЕС тисячократно радіаційні гриби

27-річний працівник одного з місцевих підприємств заховав сушені лісові гриби у себе під одягом та намагався вивезти з зони відчуження на власному автомобілі.

Під час перевірки транспортного засобу на КПП «Дитятки» спрацювали автомобільні дозиметри на перевищення дози радіоактивного випромінювання. При детальному огляді співробітники батальйону патрульної поліції з охорони зони відчуження ЧАЕС та радіоактивного забруднення виявили на тілі чоловіка гриби.

Прилади радіологічного контролю зафіксували, що рівень вмісту радіаційних елементів у грибах перевищує допустиму норму в 29 тисяч разів.

За фактом переміщення лісових грибів за межі зони відчуження відкрито кримінальне провадження за ст. 267-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від 1-го до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області