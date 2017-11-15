Чергове вбивство через ревнощі та горілку, цього разу у Краматорську

До чергової частини Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення, що в одному з будинків по вул. Горяйнова виявлено труп чоловіка 1956 року народження з ознаками насильницької смерті.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та експерти.



Виявилось, що того вечора 39-річний крамоторчанин вирішив по-сусідськи завітати до своєї знайомої в гості. В цей момент у жінки вже перебував інший гість, тож злочинець вирішив приєднатись до компанії. Під час спільного вживання спиртних напоїв на грунті ревнощів між чоловіками виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. В результаті 61-річний візитер отримав травми голови не сумісні з життям.



Наразі підозрюваний у вчиненні тяжкого злочину затриманий та надає свідчення.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст.115 ч. 1 КК України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

