Чергове вбивство через ревнощі та горілку, цього разу у Краматорську

Чергове вбивство через ревнощі та горілку, цього разу у Краматорську

10:42 15.11.2017
Чергове вбивство через ревнощі та горілку, цього разу у Краматорську

До чергової частини Краматорського відділу поліції надійшло повідомлення, що в одному з будинків по вул. Горяйнова виявлено труп чоловіка 1956 року народження з ознаками насильницької смерті.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та експерти.

Виявилось, що того вечора 39-річний крамоторчанин вирішив по-сусідськи завітати до своєї знайомої в гості. В цей момент у жінки вже перебував інший гість, тож злочинець вирішив приєднатись до компанії. Під час спільного вживання спиртних напоїв на грунті ревнощів між чоловіками виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. В результаті 61-річний візитер отримав травми голови не сумісні з життям.

Наразі підозрюваний у вчиненні тяжкого злочину затриманий та надає свідчення.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст.115 ч. 1 КК України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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