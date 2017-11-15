На Закарпатті затримано підозрюваного у сексуальній експлуатації дітей

На Закарпатті затримано підозрюваного у сексуальній експлуатації дітей

11:00 15.11.2017
На Закарпатті затримано підозрюваного у сексуальній експлуатації дітей

Слідчі Ужгородського районного відділення поліції з‘ясували, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вчора, 14 листопада, на лінію «102» надійшло повідомлення з Чопської прикордонної служби щодо спрацювання бази «Інтерпол» під час перевірки особи, яка намагається в‘їхати до України.

Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, встановила особу підозрілого громадянина. Як виявилося, на територію України, намагається в‘їхати 45-річний іноземець, що перебуває у міжнародному розшуку за вчинення кримінального правопорушення, а саме за сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Розшукувався він на території республіки Словенія.

Порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про екстрадицію іноземця до республіки Словенії для відбування покарання за скоєний злочин.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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