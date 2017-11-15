У Полтаві в квартирі знайдено мертву жінку, а під балконом її пораненого сина

У Полтаві в квартирі знайдено мертву жінку, а під балконом її пораненого сина

11:40 15.11.2017
У Полтаві в квартирі знайдено мертву жінку, а під балконом її пораненого сина

Подія сталась близько 08:30 в одному з будинків по вулиці Театральній.

На клумбі біля будинку перехожі виявили юнака з тілесними ушкодженнями. При прибутті на місце події працівники поліції встановили, що 17-річний юнак вистрибнув з вікна квартири на 4-мі поверсі.

Під час огляду місця мешкання хлопця, правоохоронці виявили тіло його 45-річної матері з явними ознаками насильницької смерті, - розповів начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Сергій Махно.

Тіло жінки направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Зараз хлопець перебуває в реанімації однієї з лікарень Полтави.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Працівники поліції встановлюють усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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