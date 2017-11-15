Поліція Львівщини знайшла водійку, яка збила велосипедистку та втекла

У Старосамбірському районі поліцейські встановили особу жінки-водія, котра скоїла наїзд на велосипедистку та втекла.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля ВАЗ-2109, рухаючись заднім ходом, скоїла наїзд на велосипедистку, 71-річну жительку міста Добромиль, після чого залишила місце події.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 14 листопада близько 09.00 у місті Добромиль, Старосамбірського району.

Проведеними оперативно – розшуковими заходами поліцейські встановили, що наїзд на пенсіонерку скоїла 35 – річна місцева мешканка, яка керувала автомобілем ВАЗ – 2109. Зараз поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Скоєне карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області