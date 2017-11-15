Прокуратура Львівщини повідомила про підозру жінці, що викинула немовля на смітник

Прокуратура Львівщини повідомила про підозру жінці, що викинула немовля на смітник

12:22 15.11.2017
Прокуратура Львівщини повідомила про підозру жінці, що викинула немовля на смітник

25-річній мешканці Жовківщини, яка цьогоріч 5 листопада, у номері готелю «Катерина», що в с.Солонка, Пустомитівського району, народила дитину та викинула її у смітник, прокуратура повідомила про підозру.

Слідство встановило, що після народження немовля жінка поклала його у поліетиленовий пакет та винесла у сміттєвий контейнер неподалік .

Органом досудового розслідування такі дії зловмисниці кваліфіковані за ч.3. ст.135 КК України (залишення в небезпеці).

На даний час триває експертиза, яка і встановить чи народилась дитина живою чи мертвою. До її завершення жінка перебуватиме під домашнім арештом.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за цим фактом здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №3 та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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