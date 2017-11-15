У Львові взято під варту жінку, яка під час сварки ледь не вбила чоловіка

У Львові взято під варту жінку, яка під час сварки ледь не вбила чоловіка

12:41 15.11.2017
У Львові взято під варту жінку, яка під час сварки ледь не вбила чоловіка

За участі Львівської місцевої прокуратури №3, згідно із рішенням Пустомитівського районного суду, взято під варту мешканку Пустомитівського району, яка цьогоріч 3 листопада заподіяла тяжкі тілесні ушкодження брату свого співмешканця.

Подія трапилась близько 20:00 години у будинку зловмисниці, що у с. Семенівка на Пустомитівщині.

Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розпочала словесний конфлікт із братом свого співмешканця, внаслідок якого нанесла ножем один удар в область черевної порожнини чоловіка.

За цим фактом, працівниками поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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