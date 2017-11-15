На Волині засуджено водія, який на смерть збив двох дівчат

На Волині засуджено водія, який на смерть збив двох дівчат

13:00 15.11.2017
На Волині засуджено водія, який на смерть збив двох дівчат

За принципової позиції прокуратури Волинської області водію, який скоїв смертельний наїзд на людей у селі Прилісне Маневицького району та зник з місця пригоди, суд приначив покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася уночі 2 серпня 2017 року. 42-річний житель селища Маневичі, керуючи вантажівкою «MAN», наїхав на лавку, на якій сиділи троє підлітків. Унаслідок наїзду 16-річна та 17-річна дівчата загинули. Ще одного постраждалий -  16-річний хлопець -  отримав тілесні ушкодження.

Водій з місця ДТП зник, проте завдяки скоординованим діям правоохоронців його швидко знайшли та затримали.

Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб, та залишенні потерпілих у небезпеці (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).

Вироком суду водія також позбавлено права керування транспортними засобами на 3 роки.

До вступу вироку в законну силу чоловік залишатиметься під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області 

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