На Волині засуджено водія, який на смерть збив двох дівчат
На Волині засуджено водія, який на смерть збив двох дівчат
За принципової позиції прокуратури Волинської області водію, який скоїв смертельний наїзд на людей у селі Прилісне Маневицького району та зник з місця пригоди, суд приначив покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася уночі 2 серпня 2017 року. 42-річний житель селища Маневичі, керуючи вантажівкою «MAN», наїхав на лавку, на якій сиділи троє підлітків. Унаслідок наїзду 16-річна та 17-річна дівчата загинули. Ще одного постраждалий - 16-річний хлопець - отримав тілесні ушкодження.
Водій з місця ДТП зник, проте завдяки скоординованим діям правоохоронців його швидко знайшли та затримали.
Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб, та залишенні потерпілих у небезпеці (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).
Вироком суду водія також позбавлено права керування транспортними засобами на 3 роки.
До вступу вироку в законну силу чоловік залишатиметься під вартою.
За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області