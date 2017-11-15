На Черкащині нелюда засуджено за зґвалтування, пограбування та вбивство

На Черкащині нелюда засуджено за зґвалтування, пограбування та вбивство

13:40 15.11.2017
На Черкащині нелюда засуджено за зґвалтування, пограбування та вбивство

Вироком Городищенського районного суду до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі засуджено раніше судимого місцевого жителя, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), п. 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідством установлено, що зловмисник у вересні 2015 року, перебуваючи в м. Ватутіне, в стані алкогольного сп'яніння намагався зґвалтувати дівчину, після чого задушив її та викрав особисті речі потерпілої. У подальшому, з метою приховання умисного вбивства, вже мертву жінку намагався спалити на вогнищі.

Неспростовні докази вини чоловіка в скоєному злочині доведено державним обвинувачем Звенигородської місцевої прокуратури в суді під час судового слідства.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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